Die erste OSC 3.0 App, namens Inspection Project Manager, zur Vereinfachung und Optimierung von Korrosionsprüfungen

WALTHAM, Massachusetts, USA, March 25, 2020(OSC) Version 3.0 verfügt über leistungsstarke neue Werkzeuge, die dies erleichtert. So können das Internet der Dinge und Industrie 4.0 für Prüf- und Analyseanwendungen effektiv eingesetzt werden. Über die Olympus IMS-Website kann direkt auf eine optimierte Benutzeroberfläche, eine neue App Marketplace, Werkzeuge für die Geräte- und Personalverwaltung, einen Cloud-Datenspeicher und vieles mehr zugegriffen werden.



Erweiterte Funktionen

Die OSC 3.0 ist eine Single Source Plattform für alle vernetzten industriellen Geräte von Olympus und bietet durchgehend verbesserte und umfassende Lösungen. Nach der Anmeldung bei einem kostenlosen OSC-Konto können Kunden mit WLAN-fähigen Geräten von Olympus, wie dem Vanta RFA-Handanalysator, dem EPOCH 6LT Prüfgerät und dem 38DL PLUS Dickenmesser mit 38-Link Adapter, die Gerätefunktionen um kostenlose Funktionen, wie 10 GB Speicherplatz pro Mandant, WLAN- Softwareaktualisierungen, Cloud-Zugriff auf Handbücher und Kalibrierzertifikate, Benutzerregistrierung und Rollenverwaltung und mehr, erweitern.*

Es können zudem kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen nach Lösungen zu häufigen Problemen in der neuen App Marketplace durchsucht werden. Die erste dieser neuen Apps, der Inspection Project Manager (IPM), wurde zusammen mit OSC 3.0 veröffentlicht.

Die IPM-App macht Arbeitsabläufe bei der Dickenmessung flexibler und damit vorteilhafter. Supervisors stehen Werkzeuge zur Verfügung, die sie für eine effiziente Verwaltung von Projekten benötigen. Projekte können nach Bedarf in beliebig viele Arbeitsaufgaben aufgeteilt werden, wobei Aufgaben und Geräte bestimmten Prüfern zugeteilt werden. Manager behalten während der Prüfung den Überblick und können den Verlauf jedes Projekts, jeder Arbeit und Aufgabe überwachen. Prüfer können Prüfdatendateien ihres Managers vor Ort herunterladen und erfasste Daten sofort an Supervisors im Büro weiterleiten. Weitere geplante Updates werden die Anwendung der App-Funktionen mit anderen Geräten von Olympus ermöglichen.

Zugriff und Kontrolle sind sicher

Die OSC stellt einen zentralen Ort bereit, an dem Administratoren die Benutzer und Geräte ihres Cloud-Mandanten steuern können. Administratoren können die Berechtigungen und Rollen der Benutzer bestimmen, Mitglieder hinzufügen oder entfernen, eigene Daten und Anmeldungen verwalten. Benutzer können neue Geräte hinzufügen und bereits registrierte Geräte anzeigen lassen. Wichtige Informationen, wie Kalibrierzertifikate und Handbücher, können zu jedem Gerät angezeigt und heruntergeladen werden.

Stets abrufbereite Daten

Über die OSC erhalten die richtigen Personen schneller und effizienter die richtigen Informationen. Jeder OSC-Mandant erhält 10 GB kostenlosen Datenspeicher und kann jeden gewünschten Dateityp hochladen. Wenn mehr als 10 GB Datenspeicher benötigt werden, kann er durch Hinzufügen eines zusätzlichen Service erweitert werden.

Die OSC ist durch hochmoderne Sicherheitsfunktionen geschützt und basiert auf der Microsoft Azure Plattform. Kunden behalten das Eigentum an eigenen Daten und die Kontrolle darüber. Der Abruf und die Weitergabe von Kundeninformationen durch Olympus sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen zur Olympus Scientific Cloud oder kostenlosen Anmeldung finden Sie auf unserer Website Olympus-IMS.com.

Über Olympus

Olympus ist ein weltweit führender Hersteller innovativer, optischer und digitaler Lösungen in den Bereichen Medizintechnik, Life Science und Industrie sowie Kamera und Audio. Olympus blickt auf eine 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück und ist stets bemüht, authentisch zu sein und das Leben der Menschen gesünder, sicherer und sinnvoller zu machen.

Unser Unternehmensbereich Industrie verpflichtet sich zur Sicherheit und Verbesserung der Gesellschaft durch die wegweisende Entwicklung und Herstellung von weltweit führenden Prüf- und Messlösungen. Diese Lösungen kommen in Industrie oder Forschung in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung, Petrochemie, Hoch- und Tiefbau, Automobilindustrie und Verbraucherprodukte zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https ://www.olympus-ims.com.

Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.

* Verfügbare Funktionen variieren je nach Gerät.

Olympus, das Olympus Logo und die Olympus Scientific Cloud sind Warenzeichen der Olympus Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.