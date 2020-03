Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem Kursprung am Dienstag weiter zugelegt. Allerdings verlief der Handel am Mittwoch nervös: So war der Leitindex DAX zunächst bis auf knapp 10.138 Punkte in die Höhe geschnellt, bevor er schnell wegen Gewinnmitnahmen unter Druck geriet und ins Minus rutschte. Am Ende jedoch berappelte sich das Börsenbarometer wieder und schaffte ein Plus von 1,8 Prozent auf 9.874,26 Punkte. Gleichwohl beläuft sich der Verlust des DAX seit Beginn des Börsen-Crash auf mehr als ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...