MEDIENMITTEILUNG

Evolva schliesst neue Vereinbarung mit International Flavors & Fragrances (IFF) ab

Reinach, 25. März 2020 - Das Schweizer Biotech-Unternehmen Evolva hat mit International Flavors and Fragrances (IFF), einem führenden globalen Entwickler für Geschmack, Duftstoff und Nahrung für Verbraucherprodukte, eine neue Kooperationsvereinbarung zur Weiterentwicklung und Ausweitung der Kommerzialisierung von Vanillin abgeschlossen.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2011 zusammen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird IFF die Vermarktung des Produkts ausweiten, während Evolva für die Weiterentwicklung von Vanillin verantwortlich sein wird. Evolva wird von IFF Zahlungen für das hergestellte und verkaufte Produkt sowie eine Verkaufsprovision erhalten, was zur Erreichung des Cash Break-even bis 2023 beitragen wird.

"Die Vereinbarung mit Evolva ist in unseren Augen ein Beispiel für unser kontinuierliches Engagement, das zunehmende Bewusstsein der Konsumenten für Gesundheit und Umwelt zu unterstützen", so Matthias Haeni, Divisional CEO, Taste, von IFF.

Evolva hat wesentlich in ihre Fähigkeiten zur Entwicklung und Optimierung seiner Ingredienzen sowie der Reduktion der Zeit von der Entwicklung bis zur Produktion im kommerziellen Massstab investiert.

"Wir freuen uns, auch künftig technologische Dienstleistungen für IFF zu erbringen. Unsere Partner können auf die erstklassigen, massgeschneiderten Dienstleistungen von Evolva und unsere umfassende Erfahrung in diesem Bereich zählen", sagte Oliver Walker, CEO von Evolva.

Über Vanillin

Vanille ist eine komplexe Mischung von Geschmacks- und Duftstoffen, die aus den Samenkapseln (Schoten) der Vanilleorchidee gewonnen wird. Der wichtigste Stoff dieser Mischung ist Vanillin. Aufgrund von Beschaffungsengpässen bei den natürlichen Ressourcen enthalten die meisten Produkte, die "Vanillearoma" vermitteln wollen, in Wirklichkeit keine Vanille, sondern synthetisches Vanillin (85% des gesamten Vanillinkonsums weltweit), das überwiegend aus petrochemischen Ausgangsstoffen hergestellt oder chemisch aus Lignin gewonnen wird.

Über IFF

Bei IFF (NYSE:IFF) (Euronext Paris:IFF) (TASE:IFF) gebrauchen wir eine ungewöhnliche Denkweise, um das zu erschaffen, was die Welt braucht. Als Gruppe unkonventioneller Denker & Schöpfer bringen wir Wissenschaft und Kunstfertigkeit zusammen, um einzigartige und unerwartete Düfte, Geschmacksrichtungen, Erfahrungen und Ingredienzien für Produkte zu erschaffen, nach denen sich die Welt sehnt. iff.com, Twitter LinkedIn Facebook Instagram

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Ingredienzien für Geschmacks- und Duftstoffe, Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

# # #

Kontakt:

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+ 41 61 485 2003 (Durchwahl)

+ 41 79 739 2636 (Mobiltelefon)

Barbarad@evolva.com