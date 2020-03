Die Bullen haben an diesem Mittwoch das Zepter nur kurzzeitig aus der Hand gegeben. Bei - für den Corona-Crash fast schon gewöhnlicher - für normale Verhältnisse jedoch extremer Schwankungsbreite konnten sie am Ende doch noch ein Plus ins Ziel retten. Unterdessen machen Beobachter automatisierte Handelssysteme für die hohe Vola verantwortlich.Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem Kursprung am Dienstag weiter zugelegt. Allerdings verlief der Handel am Mittwoch nervös: So war der Leitindex DAX zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...