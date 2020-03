Der massive Kurssturz an den internationalen Aktienmärkten hat die Aktien vieler Anlegerlieblinge auf eine große Zerreißprobe gestellt. Doch in dem tiefen Fall liegt laut den Analysten bei Jefferies auch eine Chance - nämlich bei gut aufgestellten Unternehmen günstig einzusteigen bzw. nachzukaufen.? Ausverkauf an den Börsen führt zu günstigen Einstiegspreisen? Vorsicht aufgrund von Volatilität dennoch geboten? Jefferies stellt Liste von attraktiven Qualitätsaktien aufNachdem es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...