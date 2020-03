Der Crash am Markt hat nicht nur Aktienanleger kalt erwischt, auch am Kryptomarkt mussten Investoren massive Verluste hinnehmen. Der Abwärtstrend bei Bitcoin & Co. zwingt nun einen Hedgefonds zur Aufgabe.? Bitcoin-Crash hat Preis um 50 Prozent gedrückt? Krypto-Hedgefonds Adaptive Capital streicht die Segel? Welche Rolle spielt BitMEX?Rund 3.700 US-Dollar war ein Token der weltgrößten Krypotwährung Bitcoin im März zeitweise wert. Seit Jahresbeginn hatte sich die Digitalwährung damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...