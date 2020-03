LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Bundestag in der Krise:



"Die deutsche Demokratie ist gereift. Das hat die sachliche Debatte gestern im Bundestag gezeigt. Und die Tatsache, dass so schnell und mit so großer Mehrheit über ein gigantisches Hilfsprogramm gegen die Coronakrise entschieden wurde. Wie gut, dass wir jetzt nicht von Hobbyvirologen und Hasspredigern regiert werden, wie andere Länder des Westens. Dass hier keine Partei allein die absolute Mehrheit hat. Dass wir keine Despotenregierung haben. Und dass freie Medien informieren können."/yyzz/DP/fba