"Sollten jetzt die Bundesländer unter dem Druck der Corona-Krise aber irgendwann doch noch die Abiturprüfung an sich unterschiedlich handhaben, wäre das Bildungschaos in der Bundesrepublik Deutschland perfekt. Es ist deshalb an der Zeit, das Problem grundsätzlich anzugehen. Es hat nicht nur etwas mit Corona zu tun."