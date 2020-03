MÜNSTER/HANNOVER (dpa-AFX) - Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler, die Agravis Raiffeisen AG mit Sitz in Münster und Hannover, veröffentlicht am Donnerstag (10.00 Uhr) die Bilanz für das Jahr 2019. Wegen der Corona-Krise stellt der Vorstand die Zahlen per Telefonkonferenz vor nicht und wie sonst üblich vor Pressevertretern. Am Mittwoch hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die für den 7. Mai geplante Hauptversammlung der AG wegen der Corona-Krise auf ein unbestimmtes Datum verschoben wird. 2018 hatte Agravis mit knapp 6500 Mitarbeitern den größten Teil seines Umsatzes von 6,6 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg erwirtschaftet./lic/DP/jha