=== *** 06:45 LU/Aroundtown SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK als Webcast), Niestetal *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Augsburg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefon-PK), Oldenburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz *** 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis, Martinsried 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz), Aßlar 07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 7,5 Punkte zuvor: 9,8 Punkte 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 08:45 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis, Lübeck *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 93 zuvor: 102 *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Karlsruhe *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK per Webcast 10:00 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis, Wolfsburg *** 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, Webcast zum Jahresergebnis, Maintal *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,2% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 EU/Europäisches Parlament, ao Plenarsitzung zu Corona- Maßnahmen, Brüssel *** 10:45 DE/United Internet AG, Webcast zum Jahresergebnis, Montabaur *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis, Berlin 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Vorstellung der aktuellen Watchlist und der Hauptthemen der HV-Saison 2020, Frankfurt 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zu Unterrichtung zur Bekämpfung des Coronavirus, Berlin *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokolle der Sitzungen des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% 13:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, Telefonkonferenz zur Vorstellung des Transatlantic Business Barometer 2020 13:30 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner und Bundesverkehrsminister Scheuer, Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Krise in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Lieferketten, Mobilität und Logistik (Personen- und Güterverkehr), Berlin *** 13:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,3% gg Vq 2. Veröff.: +1,3% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.500.000 zuvor: 281.000 *** 15:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (per Videokonferenz) zur Corona-Krise 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** - SA/G20, ao Gipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs zur Corona-Krise ===

