Nach gutem Jahr 2019 stellt sich CEWE der Corona-Krise* Bilanzpressekonferenz: Umsatz steigt 2019 um 10,1% auf 714,9 Mio. Euro, EBIT mit 57,8 Mio. Euro am oberen Rand des Zielkorridors* Neuer Absatzrekord: Über 6,6 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare im Jahr 2019* Elfte Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen: 2,00 Euro je Aktie* CEWE mit solider Bilanz gerüstet für potenzielle Auswirkungen der Corona-Krise* Maßnahmen zur Sicherstellung der Bestell- und Lieferfähigkeit umgesetztOldenburg, 26. März 2020. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat angesichts der aktuellen Corona-Pandemie umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und die Bestell- und Lieferbarkeit für Produkte weiterhin sicherzustellen. CEWE ist als Omnichannel-Anbieter dabei bestens aufgestellt. Auch wenn Ladengeschäfte geschlossen sind, bleiben sämtliche CEWE-Fotoprodukte für alle Konsumenten online bestellbar, auch die Auslieferung erfolgt per Postversand direkt nach Hause. Im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz hat CEWE heute die Unternehmenszahlen 2019 vorgestellt: Im Geschäftsjahr 2019 hat CEWE den Umsatz um 10,1% auf 714,9 Mio. Euro (2018: 649,3 Mio. Euro) gesteigert und damit das eigene Ziel (675 bis 710 Mio. Euro) übertroffen. Wachstumstreiber war insbesondere das Haupt-Geschäftsfeld Fotofinishing mit einem Zuwachs von 13,8% auf nun 568,0 Mio. Euro Umsatz. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte mit 57,8 Mio. Euro (2018: 55,7 Mio. Euro) den oberen Rand des Zielkorridors (51 bis 58 Mio. Euro) - obwohl darin bereits die angekündigten Rückstellungen im Kommerziellen Online-Druck für Optimierungsmaßnahmen bei LASERLINE in Höhe von 5 Mio. Euro verarbeitet sind. Der seit Jahren stabil positive Entwicklungstrend erlaubt es Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung nunmehr zum elften Mal in Folge eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen: Sie soll von 1,95 Euro im Vorjahr auf 2,00 Euro steigen. Mit einer soliden Bilanz und Eigenkapitalquote von 53,6% (vor IFRS 16-Leasingbilanzierung) sieht sich CEWE gerüstet, potenziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise auf die eigene Geschäftsentwicklung zu begegnen. "Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität schaffen für CEWE ein stabiles Fundament, auf dem wir den Wert unseres Unternehmens aufbauen. Und wir werden deshalb alles tun, die Menschen auch in Zukunft für die CEWE-Produktwelt zu begeistern", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA, anlässlich der heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz von CEWE.Kerngeschäft Fotofinishing bleibt Hauptwachstumstreiber Äußerst positiv entwickelte sich das wichtigste Geschäftsfeld Fotofinishing: Bei einem um 13,8% auf nun 568,0 Mio. Euro (2018: 499 Mio. Euro) gestiegenen Umsatz verbesserte sich das EBIT um 9,1 Mio. Euro auf 66,9 Mio. Euro (2018: 57,8 Mio. Euro). Insbesondere das Kernprodukt CEWE FOTOBUCH entwickelte sich mit einem Plus von 7,2% auf 6,62 Mio. Exemplare ebenfalls stärker als erwartet. Insgesamt hat CEWE mehr als 2,4 Mrd. Fotos abgesetzt - ein Zuwachs von 7,9% und damit ebenfalls oberhalb des Zielkorridors von 2,22 bis 2,26 Mrd. Fotos. "Unsere Produktqualität sowie die Vielfalt unseres Angebots und die Serviceleistungen überzeugen die Kunden gleichermaßen", so Dr. Christian Friege. Der insgesamt positive Trend zu hochwertigen Fotoprodukten spiegelt sich im Umsatz pro Foto wider. Erneut erzielt CEWE hier mit 23,65 Eurocent eine Steigerung: Plus 5,5% (2018: 22,42 Eurocent). Auch im Jahr 2019 manifestierte sich das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft als zentraler Erfolgsfaktor für CEWE. Erneut legte das Unternehmen im vierten Quartal deutlich zu und erzielte einen zum Vorjahresquartal um 15,0% gesteigerten Umsatz in Höhe von 251,1 Mio. Euro (2018: 218,3 Mio. Euro). "Diese hervorragende Entwicklung in unserem wichtigsten Geschäftsbereich freut uns sehr. CEWE ist fester Bestandteil der Wunschzettel und Geschenktische und bereitet vielen Menschen Freude mit einem persönlichen und individuellen Fotogeschenk", so Christian Friege.Kommerzieller Online-Druck mit höherem Umsatz, aber belastet durch hohen Preisdruck Der Umsatz des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck legte 2019 mit einem leichten Umsatzplus von 1,6% auf 103,2 Mio. Euro zu (2018: 101,6 Mio. Euro). Allerdings ist das Ergebnis dabei durch die vom Preisdruck verursachte Umsatz- und Ertragsschwäche von LASERLINE belastet. Vor diesem Hintergrund hatte CEWE bereits Ende 2019 avisiert, die Produktion von LASERLINE mit der Produktion von SAXOPRINT in Dresden zusammenzuführen, um die Produktionseffizienz und Profitabilität des Geschäftsfeldes insgesamt zu steigern. Für diese Restrukturierungsmaßnahme wurden entsprechende Rückstellungen in Höhe von 5 Mio. Euro bereits im Jahresabschluss 2019 gebildet. So führte diese Gesamtsituation bei LASERLINE im zurückliegenden Geschäftsjahr dazu, dass das EBIT des Kommerzieller Online-Drucks das Gruppenergebnis mit -7,7 Mio. Euro belastete (2018: -1,6 Mio. Euro).Einzelhandel führt erfolgreich Fokussierung auf Fotofinishing-Geschäft fort Im Geschäftsbereich Einzelhandel wurde der Umsatz mit Foto-Hardware weiter geplant reduziert und ertragsorientiert gesteuert. So lag der Umsatz 2019 bei 43,7 Mio. Euro (2018: 48,7 Mio. Euro). Trotz der geringeren Umsätze trug der Geschäftsbereich mit einem EBIT von 35 Tsd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau zum Konzernergebnis positiv bei (2018: 55 Tsd. Euro). CEWE wird seinen Kurs konsequent fortsetzen und auf margenschwaches Hardwaregeschäft verzichten. Der Fokus wird weiterhin klar auf dem Bereich Fotofinishing liegen, der auch die im Einzelhandel gewonnenen Fotofinishing-Aufträge enthält.ROCE bereinigt bei 19,6%, Nachsteuerergebnis bei 36,8 Mio. Euro Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals ROCE (15,0%) und das Nachsteuerergebnis (31,8 Mio. Euro) sind im Geschäftsjahr 2019 jeweils durch die Restrukturierungsrückstellungen bei LASERLINE belastet. Ohne diesen Sondereffekt und ohne die buchhalterische Erhöhung des eingesetzten Kapitals durch IFRS 16 (Leasingbilanzierung) liegt das ROCE bei starken 19,6% sowie das Nachsteuerergebnis mit 36,8 Mio. Euro im Zielkorridor für 2019 von 35 bis 39 Mio. Euro. Gleiches gilt für das Ergebnis je Aktie: Ohne die angekündigte LASERLINE-Sonderbelastung liegt der Wert mit 5,11 Euro im erwarteten Spektrum (Zielkorridor 2019: 4,74 bis 5,40 Euro; Ergebnis je Aktie inklusive LASERLINE-Sonderbelastung: 4,41 Euro).Gute Finanzsituation ermöglicht elfte Dividendenerhöhung in Folge Die Eigenkapitalquote zeigt sich zum 31.12.2019 bei sehr soliden 47,6% (31.12.2018: 53,8%). Vorjahresvergleichbar - ohne die Bilanzverlängerung durch IFRS 16 (Leasingbilanzierung) - beträgt dieser Wert sogar 53,6%. Aufgrund dieser stabilen Finanzsituation haben Vorstand und Aufsichtsrat daher entschieden, den Aktionären in der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende von 2,00 Euro vorzuschlagen (Dividende im Vorjahr: 1,95 Euro). Dies wäre bereits die elfte Erhöhung der Dividende in Folge, sollten die Aktionäre dem Vorschlag zustimmen. Auf Basis des aktuellen Kurses von 88,60 Euro (XETRA Schlusskurs vom 25.03.2020) erzielen die Aktionäre eine Dividendenrendite von 2,3% - zusätzlich zu einem im Jahr 2019 von 62,10 Euro (31.12.2018) um 70% gestiegenen Aktienkurs.CEWE setzt Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise um Staatliche Maßnahmen und Restriktionen zur Eindämmung des Corona-Virus bestimmen derzeit das Alltagsgeschehen aller Menschen. Auch CEWE hat aus Verantwortung, der Verbreitung des Virus nach Möglichkeit entgegenzutreten, entsprechende Notfallpläne aktiviert, um eine Ansteckung von Mitarbeitern und den Ausfall von Betrieben oder Bereichen zu verhindern. Wenn es möglich ist, arbeiten CEWE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aktuell von zu Hause aus. Im Produktionsbereich wurde der Mehrschichtbetrieb so organisiert und voneinander separiert, dass ein Ausfallrisiko eingrenzt werden konnte. Auch im Verwaltungsbereich wurden Funktionen entsprechend aufgetrennt und räumlich verlagert. Mit 13 Produktionsbetrieben ist CEWE europaweit in der Lage, Kundenaufträge bei Bedarf elektronisch direkt zu anderen Produktionsbetrieben umzuleiten und von dort zu produzieren und zu versenden. Auch bei potenziellen Einschränkungen der von CEWE belieferten Handelspartner können Kunden weiterhin über das Internet ihre CEWE Fotoprodukte bestellen, die Auslieferung erfolgt im Postversand direkt zu den Kunden nach Hause.Corona-Einfluss auf die CEWE-Zielsetzungen 2020 noch nicht quantifizierbar Erhebliche wirtschaftliche Folgen für Europa deuten sich an. Auch auf die Geschäftsentwicklung von CEWE wird die aktuelle Corona-Situation voraussichtlich einen negativen Einfluss haben, wenngleich viele Fotofinishing-Produkte typischerweise von zu Hause bestellt werden und mit Postzustellung geliefert werden können. Konkret ist der Einfluss der Corona-Pandemie zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifizierbar. Daher sind die ausgeführten Ergebniszielsetzungen für 2020 ohne potenzielle Auswirkungen der Corona-Krise auf die Geschäftsentwicklung von CEWE zu verstehen: So sollte der Umsatz der CEWE-Gruppe 2020 ohne Corona-Auswirkungen auf 725 bis 755 Mio. Euro steigen. Das Konzern-EBIT sollte dabei im Korridor von 58 Mio. Euro bis 64 Mio. Euro liegen, das EBT zwischen 56,5 Mio. Euro und 62,5 Mio. Euro, das Nachsteuerergebnis zwischen 38 Mio. Euro und 43 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von potenziellen Auswirkungen der Corona-Krise hält der CEWE-Vorstand diese Ziele aus heutiger Sicht für nicht erreichbar.Ergebnisse 2019 im ÜberblickCEWE-Geschäftsfelder Einheit Q4-201- Q4-201- 2018 2019 8 9 (1) Fotofinishing Fotos Mrd. 0,81 0,89 2,23 2,40 Stck. CEWE FOTOBUCH Mio. 2,5 2,7 6,2 6,6 Stck. Umsatz Mio. Euro 218,3 251,1 499,0 568,0 EBIT Mio. Euro 55,6 64,3 57,8 66,9 Effekte aus Mio. Euro -0,6 -1,1 -2,2 -3,6 Kaufpreisallokationen Verkaufserlös Standort Mio. Euro - - +1,2 - Nürnberg Sonderkosten Messeauftritt Mio. Euro - - -1,3 - photokina EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 56,2 65,4 60,2 70,5 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 13,6 12,4 48,7 43,7 EBIT Mio. Euro 0,8 0,8 0,1 0,0 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 28,6 28,2 101,6 103,2 EBIT Mio. Euro 2,0 -5,5 -1,6 -7,7 Effekte aus Mio. Euro -0,2 -0,1 -1,0 -0,6 Kaufpreisallokationen Restrukturierungskosten Mio. Euro - -5,0 - -5,0 LASERLINE Integrationskosten LASERLINE Mio. Euro -0,1 - -0,9 - EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 2,3 -0,4 0,3 -2,2 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 1,1 1,5 4,0 5,5 EBIT Mio. Euro -1,0 -0,7 -2,6 -2,3 CEWE Gruppe Einheit Q4-201- Q4-201- 2018 2019 8 9 Umsatz Mio. Euro 260,5 291,7 649,3 714,9 EBIT Mio. Euro 58,0 59,0 55,7 57,8 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -0,9 -6,2 -4,2 -9,2 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 59,0 65,2 59,9 67,0 EBT Mio. Euro 57,9 56,3 55,3 54,3 Ergebnis nach Steuern Mio. Euro 39,2 32,9 36,3 31,8 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.Der hier dargestellte CEWE-Gruppenumsatz sowie das Gruppen-EBIT sind für die aktuelle Berichtsperiode wie auch für die Vorjahreswerte gemäß IFRS 5 ohne die zur Veräußerung gehaltene Konzerngesellschaft futalis gezeigt, die als "discontinued operation" in der Segmentberichterstattung jedoch weiterhin im Geschäftsfeld "Sonstiges" enthalten ist.Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern"(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINEGesamtjahr 2019 und Ziele 2020CEWE Konzern Einheit Ist Ziel 2020 vor Einfluss der 2019 Corona Corona-Krise Fotos 1 Mrd. 2,40 2,4 bis 2,5 voraussichtlich Stck. negativ CEWE FOTOBUCH Mio. 6,6 6,7 bis 6,9 voraussichtlich Stck. negativ Investitionen 2 Mio. 39,3 57 unklar Euro Umsatz Mio. 714,9 725 bis 755 voraussichtlich Euro negativ EBIT Mio. 57,8 58 bis 64 voraussichtlich Euro negativ EBT 3 Mio. 54,3 56,5 bis 62,5 voraussichtlich Euro negativ Ergebnis nach Mio. 31,8 38 bis 43 voraussichtlich Steuern 4 Euro negativ Ergebnis je Aktie Euro/Ak- 4,41 5,34 bis 5,90 voraussichtlich tie negativ Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.1 Die Anzahl der Fotos ist die Summe der Bilder, mit denen CEWE-Fotoprodukte gestaltet wurden und bezieht alle Bilder, die in Mehrwertprodukten (z. B. CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und weiteren Fotogeschenken) verwendet wurden mit ein.2 Operative Investitionen ohne mögliche Investitionen in die Erweiterung des Geschäftsvolumens (wie z. B. Unternehmensakquisitionen oder Kundenstamm-Zukäufe) und ohne IFRS-16-Leasingzugänge3 Ziel 2020: Ohne Folgebewertungen von Eigenkapitalinstrumenten4 Ziel 2020: Basierend auf der normalisierten Konzernsteuerquote des VorjahresBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations) Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.deInternet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.deAlle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeits-berichterstattung.Finanzterminkalender (soweit terminiert)12.05.2020 Veröffentlichung der Q1 2020 Zwischenmitteilung 12.05.2020 Pressemitteilung zum Q1 2020 10.06.2020 Hauptversammlung 2020 10.06.2020 Pressemitteilung zur HV 2020 06.08.2020 Veröffentlichung des H1 2020 Zwischenberichts 06.08.2020 Pressemitteilung zum H1 2020 22.09.2020 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2020 23.09.2020 Baader Investment Conference 2020 12.11.2020 Veröffentlichung der Q3 2020 Zwischenmitteilung 12.11.2020 Pressemitteilung zum Q3 2020 16.11.2020 Deutsches Eigenkapitalforum, FrankfurtÜber CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, CEWE-PRINT.de, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.Mehr unter company.cewe.de.26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Telefon: +49 (0)441 40 4-1 Fax: +49 (0)441 40 4-42 1 E-Mail: IR@cewe.de Internet: www.cewe.de ISIN: DE0005403901 WKN: 540390 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange