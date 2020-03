PARIS (AFP)--Frankreich holt wegen der Coronavirus-Pandemie seine im Irak stationierten Soldaten zurück. Da die internationale Anti-IS-Koalition beschlossen habe, die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte wegen der Corona-Krise vorerst zu unterbrechen, ziehe Frankreich seine Einsatzkräfte ab, teilte die Armee am Mittwochabend mit. Die knapp 200 an der Ausbildungsmission beteiligten Soldaten sollen demnach vorerst nach Frankreich zurückkehren. In der vergangenen Woche hatte bereits Großbritannien einen Teil seiner Soldaten aus dem Irak abgezogen. Auch die Bundeswehr unterbrach die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte in der zentralirakischen Basis Tadschi. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte die irakische Armee Anfang März die Ausbildung ihrer Soldaten vorerst eingestellt.

March 26, 2020 01:50 ET (05:50 GMT)