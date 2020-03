FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.VANA XFRA US00762U2006 ADVANTEST ADR NEW/1 O.N.TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.231 EURKYRA XFRA US5015562037 KYOCERA CORP. ADR/1 O.N.D9W XFRA US2505651081 DESIGNER BRANDS A 0.092 EURHC2 XFRA US4473241044 HURCO COS INC. 0.120 EUR8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.817 EURJALA XFRA US4710381090 JAPAN AIRL.ADR 1/2 YN 508PB XFRA NO0010397581 PARETO BANK ASA NK 12 0.239 EURMATA XFRA US69832A2050 PANASONIC CORP.ADR/1 O.N.93S XFRA NO0006000801 SPAREBK 1 NORD-NORGE NK18 0.469 EURXER2 XFRA US98421M1062 XEROX HLDGS CORP. DL 1 0.231 EURSJI XFRA NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN NK 25 0.554 EUR