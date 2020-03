FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1IN XFRA US45781U1034 INSTRUCTURE INC. DL-,0001

RJV XFRA AU000000SOM1 SOMNOMED LTD.

XSH3 XFRA BMG8571C2239 SUNCORP TECHS HD-,0003

XFRA BMG6547Y1057 NINE EXPRESS LTD. HD -,01

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

432 XFRA CA03880B1040 ARBOR METALS CORP.

