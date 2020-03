Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum zeigt solide Entwicklung im Geschäftsjahr 2019DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum zeigt solide Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 (News mit Zusatzmaterial)26.03.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMELDUNGPfeiffer Vacuum zeigt solide Entwicklung im Geschäftsjahr 2019Asslar, 26. März 2020. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Diese entsprechen den am 20. Februar 2020 veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 632,9 Mio. EUR, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 65,2 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 10,3 %. Diese Kennzahlen entsprechen der Prognose von September 2019.Im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pfeiffer Vacuum Rekordumsätze verzeichnen konnte, ging der Umsatz 2019 um 4,1 % zurück (2018: 659,7 Mio. EUR). Dies ist im Wesentlichen auf die schwierigen Bedingungen im Beschichtungsmarkt und eine schwächere Nachfrage aus dem Halbleitermarkt zurückzuführen. Teilweise konnten diese Entwicklungen jedoch durch die starken Ergebnisse im Marktsegment Industrie und das Wachstum in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Analytik kompensiert werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 31,5 % zurück (Vorjahr: 95,1 Mio. EUR) und die EBIT-Marge betrug 10,3 % (Vorjahr: 14,4 %). Die sinkenden Umsatzerlöse belasteten das operative Ergebnis. Darüber hinaus wirkten sich auch die erhöhten Aufwendungen negativ auf das Betriebsergebnis aus, die in der Wachstumsstrategie des Unternehmens für den Ausbau des Marktanteils sowie die Verbesserung der EBIT-Marge auf über 20 % bis 2025 vorgesehen sind.Die Book-to-Bill Ratio des gesamten Jahres, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag bei 0,95. Zum Ende des vierten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 110,7 Mio. EUR, was gegenüber dem Vorjahresniveau von 144,9 Mio. EUR einem Rückgang von 23,6 % entspricht.Der Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 1,25 EUR je Aktie (Vorjahr: 2,30 EUR) vorschlagen. Diese berücksichtigt die erhöhten Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wachstumsstrategie, welche insbesondere im Jahr 2019 erheblich waren, die im Jahr 2020 erwarteten Investitionen sowie die COVID-19-Situation. Die Ausschüttungsquote läge damit bei etwa 25,5 % des Konzernergebnisses."2019 war ein Jahr der Vorbereitung auf die Transformation des Unternehmens hin zu einem Anbieter mit einer noch stärkeren Marktposition im Hochvakuummarkt und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz", sagt Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Unser Fokus für das Jahr 2020 liegt in erster Linie auf der Bewältigung der geschäftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie auf der Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden."Nathalie Benedikt, CFO, kommentiert dies wie folgt: "Im Jahr 2020 werden wir die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie fortsetzen. Wir werden jedoch Ausgaben abwägen, um der neuen wirtschaftlichen Realität, die das Coronavirus mit sich bringt, Rechnung zu tragen."Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:12M/2019 12M/2018 VeränderungUmsatz 632,9 Mio. EUR 659,7 Mio. EUR -4,1 % EBIT 65,2 Mio. EUR 95,1 Mio. EUR -31,5 % Nettoergebnis 48,4 Mio. EUR 68,9 Mio. EUR - 29,8 % Ergebnis je Aktie 4,90 EUR 6,98 EUR - 29,8 % Dividende je Aktie* 1,25*EUR 2,30 EUR - 45,7 % Auftragseingang 598,7 Mio. EUR 677,2 Mio. EUR - 11,6 % Auftragsbestand 110,7 Mio. EUR 144,9 Mio. EUR - 23,6 %* Vorbehaltlich der Zustimmung durch die HauptversammlungDas Bruttoergebnis betrug im Berichtszeitraum 215,9 Mio. EUR (Vorjahr: 235,2 Mio. EUR). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf geringere Umsätze und negative Skaleneffekte zurückzuführen.Das Ergebnis nach Steuern ging auf 48,4 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 68,9 Mio. EUR), das Ergebnis je Aktie lag bei 4,90 EUR (Vorjahr: 6,98 EUR).Umsatzwachstum auf dem amerikanischen Kontinent In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, trug der amerikanische Kontinent zu einem Umsatzanstieg von 2,2 % auf 169,7 Mio. EUR bei (Vorjahr: 165,9 Mio. EUR) bei. In Europa kam es zu einem Rückgang von 6,0 % auf 232,0 Mio. EUR (Vorjahr: 247,0 Mio. EUR). Der Umsatz in Asien sank um 6,3 % auf 231,1 Mio. EUR (Vorjahr: 246,6 Mio. EUR). Grund hierfür war das ungünstige Umfeld für den Halbleiter- und Beschichtungsmarkt.Umsatzerlöse nach Produkten: Steigerung gegenüber dem Vorjahr in den Bereichen Systeme und Service Die Umsatzerlöse bei Turbopumpen blieben mit 191,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (Vorjahr: 192,1 Mio. EUR). Der Umsatz in den Produktgruppen Instrumente und Komponenten erreichte 184,6 Mio. EUR (Vorjahr: 193,7 Mio. EUR). Mit Umsatzerlösen von 124,2 Mio. EUR (Vorjahr: 143,4 Mio. EUR) waren die Vorpumpen im Vergleich zum Vorjahr am stärksten von den schwierigen Bedingungen im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt betroffen. Der Umsatz mit Serviceleistungen stieg um 1,1 % auf 112,8 Mio. EUR (Vorjahr: 111,6 Mio. EUR). Im Systemgeschäft, einem vorwiegend projektorientierten Bereich, erhöhte sich der Umsatz um 4,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 19,7 Mio. EUR (Vorjahr: 18,9 Mio. EUR).Marktsegment Industrie mit Rekordumsatz Das Marktsegment Industrie wuchs in einem schwierigen Marktumfeld um 10,5 % und erreichte einen Rekordumsatz von 149,5 Mio. EUR (Vorjahr: 135,3 Mio. EUR). Das ist zum Teil auf den verstärkten Einsatz neuer Anwendungen der Hochvakuumtechnologie zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im größten Markt des Unternehmens, dem Halbleitermarkt, gingen im Vergleich zu den im Vorjahr erzielten 243,9 Mio. EUR um 8,7 % auf 222,6 Mio. EUR zurück. Diese Entwicklung ist dem ungünstigen Marktumfeld zuzuschreiben. Der Umsatz im Beschichtungsmarkt sank um 24,1 % auf 75,6 Mio. EUR (Vorjahr: 99,6 Mio. EUR), bedingt durch einen schwächeren Solarmarkt. Andererseits wuchsen die Bereiche Analytik sowie Forschung & Entwicklung gegenüber dem Vorjahr: Die Umsatzerlöse stiegen hier auf 118,5 Mio. EUR (Vorjahr: 116,7 Mio. EUR) bzw. 66,7 Mio. EUR (Vorjahr: 64,2 Mio. EUR).Innovationsführerschaft und Stärkung der Produktionskapazitäten Im Laufe des Jahres 2019 wurden die Produktionsanlagen an den Standorten in Frankreich und Rumänien modernisiert und die Kapazitäten erweitert. Zudem hat Pfeiffer Vacuum Produktionskapazitäten in China errichtet. Darüber hinaus wurden die Produktlinie HiLobe, welche sich durch außergewöhnlich kurze Auspumpzeiten auszeichnet, sowie der Lecksucher ASM 306 S mit bahnbrechender Technologie vorgestellt.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 Zu Beginn des Jahres 2020 waren Umsatz und Auftragseingang auf dem Halbleitermarkt hoch. Das Unternehmen erwartet jedoch Beeinträchtigungen des Geschäfts aufgrund des Coronavirus, die sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen lassen. Die im Februar 2020 und im Geschäftsbericht dargelegten Prognosen für das Jahr 2020 hinsichtlich des Umsatzwachstums, der gegenüber 2019 unveränderten EBIT-Margen und der erwarteten Investitionen in der Größenordnung zwischen 40 und 60 Mio. EUR sind daher ungültig.Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.deÜber Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.comKonzern-Gewinn- und VerlustrechnungPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG(in TEUR) 2019 2018Umsatzerlöse 632.865 659.725 Umsatzkosten -416.995 -424.517 Bruttoergebnis 215.870 235.208Vertriebs- und Marketingkosten -71.669 -68.371 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -52.293 -49.106 Forschungs- und Entwicklungskosten -29.620 -28.663 Sonstige betriebliche Erträge 7.768 11.302 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.904 -5.240 Betriebsergebnis 65.152 95.130Finanzaufwendungen -853 -727 Finanzerträge 216 208 Ergebnis vor Steuern 64.515 94.611Steuern vom Einkommen und Ertrag -16.158 -25.732Ergebnis nach Steuern 48.357 68.879Ergebnis je Aktie (in EUR): Unverwässert 4,90 6,98 Verwässert 4,90 6,98Konzernbilanz PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in TEUR) 31. Dez. 31. Dez. 2019 2018AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 112.244 109.460 Sachanlagen 154.701 126.143 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 400 424 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.031 4.282 Sonstige Vermögenswerte 2.034 3.200 Latente Steueransprüche 27.377 24.895 Langfristige Vermögenswerte 300.787 268.404Vorräte 128.484 133.191 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 87.867 92.164 Vertragsvermögenswerte 2.860 298 Ertragsteuerforderungen 9.962 3.726 Geleistete Anzahlungen 4.308 3.504 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.161 609 Sonstige Forderungen 10.166 13.884 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 111.980 108.380 Kurzfristige Vermögenswerte 358.788 355.756Summe der Aktiva 659.575 624.160PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 304.552 278.891 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -32.613 -28.172 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 393.445 372.225 Vacuum Technology AGFinanzielle Verbindlichkeiten 69.729 60.182 Pensionsrückstellungen 64.103 55.638 Latente Steuerschulden 5.041 4.638 Vertragsverbindlichkeiten 584 630 Langfristige Schulden 139.457 121.088Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 41.137 38.054 Leistungen Vertragsverbindlichkeiten 12.259 18.271 Sonstige Verbindlichkeiten 23.406 25.740 Rückstellungen 38.735 41.626 Ertragsteuerschulden 7.248 7.061 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.888 95 Kurzfristige Schulden 126.673 130.847Summe der Passiva 659.575 624.160Konzern-Cash-Flow-Rechnung PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in TEUR) 2019 2018Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis vor Steuern 64.515 94.611 Korrektur Finanzerträge/Finanzaufwendungen 637 519 Erhaltene Finanzerträge 189 177 Gezahlte Finanzaufwendungen -818 -900 Gezahlte Ertragsteuern -18.717 -22.703 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 24.226 18.591 immaterielle Vermögenswerte Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von 341 -1.532 langfristigen Vermögenswerten Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen 350 590 Veränderung Wertberichtigung auf Vorräte 4.441 1.467 Sonstige nicht zahlungswirksame Veränderungen -1.859 6 Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte 904 -20.035 Forderungen und sonstige Aktiva -2.198 -19.329 Rückstellungen, einschließlich -1.159 -425 Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden Verbindlichkeiten -5.472 11.510 Mittelzufluss aus der laufenden 65.380 62.547 GeschäftstätigkeitCash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -34.913 -33.669 und immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 650 2.177 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -34.263 -31.492Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 97 23 Dividendenzahlungen -22.696 -19.735 Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten -5.257 -87 Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -27.856 -19.799Wechselkursbedingte Veränderung der 339 -278 Zahlungsmittel und ZahlungsmitteläquivalenteVeränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und 3.600 10.978 ZahlungsmitteläquivalentenZahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 108.380 97.402 Anfang der PeriodeZahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 111.980 108.380 Ende der PeriodeZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=MYCBQFQRDM Dokumenttitel: Pfeiffer Vacuum Geschäftsjahr 2019 Ergebnisse26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 