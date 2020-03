Was heißt das? Nicht sinnlos hinterherlaufen und keinen obskuren Tipps folgen, sondern schlicht rechnen: Wer 40 % verloren hat, ist als Qualitätsaktie immer ein Kauf. Möglicherweise nicht der beste, aber der durchschnittlich sicherste. Der Einsatz von Optionen ist die noch intelligentere Lösung, aber nur begrenzt verwendbar. Eine Relation 80 % Investment und 20 % in Optionsscheinen verbessert die Gewinnperformance um gut 40 - 60 %.



Ihre Bernecker-Redaktion



