HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec geht wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie mit Vorsicht in das neue Jahr. Die Ziele für 2020 seien kritisch geprüft und leicht angepasst worden, teilte die im MDax gelistete Firma am Donnerstag mit. Der genaue Einfluss auf Umsatz und Ergebnis sei aktuell aber noch schwer vorhersagbar. "Evotec wird die weitere Entwicklung in dieser Ausnahmesituation weiterhin sehr genau beobachten und die Prognose aktualisieren, falls sich die Situation ändert", kündigte das Unternehmen an.



Nach derzeitigem Stand peilt das Management um Firmenchef Werner Lanthaler einen Umsatz zwischen 440 und 480 Millionen Euro an. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zwischen 100 und 120 Millionen Euro erwartet. Damit bleibt der Konzern am oberen Ende der Spanne in Reichweite seines Vorjahresergebnisses.



Im vergangenen Jahr hatte Evotec mehrfach die Prognosen angehoben und am Ende noch übertroffen: Unter anderem dank Meilensteinzahlungen und der Übernahme des US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics kletterten die Erlöse um 19 Prozent auf 446 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda stieg um 29 Prozent auf 123 Millionen Euro. Unter dem Strich ging das Ergebnis allerdings um mehr als die Hälfte auf rund 37,2 Millionen Euro zurück. 2018 hatten - allerdings auch wegen eines positiven Einmaleffekts - noch 84 Millionen Euro zu Buche gestanden./tav/mis

EVOTEC-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de