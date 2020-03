Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach einer zweitägigen Erholung schwach in den Handel starten. Rund zwei Stunden vor dem Handelsauftakt taxiert der Broker IG den Dax mit 9.676 Punkten und damit rund zwei Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag. Am Dienstag war der Leitindex prozentual zweistellig nach oben geschossen und ließ dem am Mittwoch ein 1,8-prozentiges Plus folgen.Um fast 23 Prozent hatte sich der DAX in der Spitze von seinem Vorwochentief erholt - mit einer zeitweisen Rückkehr ...

