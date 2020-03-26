FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCHE LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 26.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASSONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.502 EUR
SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.502 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.502 EUR
SVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.502 EUR
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