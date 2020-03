Accentro Real Estate AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für ACCENTRODGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Accentro Real Estate AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für ACCENTRO26.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGErfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für ACCENTROBerlin, 26. März 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Das Unternehmen erreichte mit 26,3 Mio. EUR (2018: 18,3 Mio. Euro) eines seiner bisher besten Jahresergebnisse. Das operative Ergebnis (EBIT) lag 21 Prozent über dem Vorjahres-EBIT und ist mit knapp 40 Mio. Euro (2018: 32,8 Mio. Euro) das höchste der Firmengeschichte und maßgeblich geprägt durch die hohen Rohergebnismargen aus dem Privatisierungsgeschäft in Höhe von 29,9% (2018: 27,6%). Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei 143,2 Mio. Euro und die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 von 474,2 Mio. Euro auf 580,7 Mio. Euro.Diversifikation entwickelt sich positiv Die deutschlandweite Expansion schreitet weiter voran. So konnte mit dem Erwerb eines größeren Immobilienbestands in Oberbayern und von Immobilienbeständen im Rhein-Main Gebiet die Diversifikation des Immobilienbestandes außerhalb Berlins weiter vorangetrieben werden. Insgesamt konnte der Bestand an Vorratsimmobilien um weitere 71,3 Mio. EUR vergrößert werden.Expansionskurs wird fortgeführt Anfang 2020 ist es ACCENTRO gelungen, einen Bond vorzeitig zurückzuzahlen und ihn durch einen deutlich größeren mit einem Volumen von 250 Mio. Euro zu ersetzen. "Das zeigt, welches Vertrauen das Unternehmen am Kapitalmarkt genießt", sagt Lars Schriewer, Vorstandsvorsitzer der ACCENTRO. "Mit dem zusätzlichen Spielraum sind wir in der Lage, weitere Expansionsschritte zu gehen. Erste Objekte wurden bereits erworben, weitere werden folgen", ergänzt Schriewer.Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.agAnsprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 15726.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1007565Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007565 26.03.2020