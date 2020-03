Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus-Pandemie in den USA hat der Senat in Washington das größte Rettungspaket in der Geschichte der Vereinigten Staaten beschlossen. In einem seltenen Akt der parteiübergreifenden Geschlossenheit votierte die Kongresskammer am Mittwochabend (Ortszeit) einstimmig für die Maßnahmen mit einem Umfang von rund zwei Billionen Dollar (rund 1,85 Billionen Euro). Das Maßnahmenbündel muss nun noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Dem Senatsbeschluss waren tagelange zähe und erbitterte Verhandlungen zwischen der Regierung, Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten vorausgegangen. Das Mega-Hilfspaket sieht Schecks von 1.200 Dollar für US-Bürger, rasche Hilfen für kleine Unternehmen und Milliardenkredite für Konzerne vor. Mehr als hundert Milliarden Dollar sollen zudem an Krankenhäuser und in die Gesundheitsversorgung fließen, weitere mehr als hundert Milliarden Dollar an die Bundesstaaten, Städte und Gemeinden. Auch werden Zahlungen und Bezugsdauer von Arbeitslosengeld ausgeweitet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EVOTEC (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18 Umsatz 431 +15% 2 375 EBITDA bereinigt 120 +25% 2 95 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 84 Ergebnis je Aktie 0,25 -56% 2 0,57

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis

07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

08:45 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK per Webcast

10:00 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende British American Tobacco (BAT) 0,526 Pence Prudential 16,45 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 7,5 Punkte zuvor: 9,8 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 93 zuvor: 102 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,2% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokolle der Sitzungen des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% - US 13:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,3% gg Vq 2. Veröff.: +1,3% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.500.000 zuvor: 281.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter und 2,55-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2041 im Volumen von 500 Mio bis 750 Mio EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 9.575,50 -2,05 S&P-500-Future 2.434,50 -1,32 S&P-500-Indikation 2.446,75 -1,44 Nasdaq-100-Indikation 7.399,00 -1,39 Nikkei-225 18.664,60 -4,51 Schanghai-Composite 2.767,70 -0,50 +/- Ticks Bund -Future 170,31 64 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 9.874,26 1,79 DAX-Future 9.776,00 1,11 XDAX 9.805,94 1,07 MDAX 20.762,04 2,87 TecDAX 2.543,12 2,08 EuroStoxx50 2.800,14 3,13 Stoxx50 2.668,36 3,05 Dow-Jones 21.200,55 2,39 S&P-500-Index 2.475,56 1,15 Nasdaq-Comp. 7.384,30 -0,45 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,67 -79

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Unsicherheit über die Dauer der Coronavirus-Krise löst an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag zur Eröffnung voraussichtlich einen weiteren Rücksetzer aus. Der Markt ist laut Händlern hin- und hergerissen zwischen den stützenden Hilfsprogrammen einerseits und den Sorgen vor den Auswirkungen, falls die Krise länger andauert. Die Vermögensverwalter von Goldman Sachs meinen, dass vor allem die Märkte für Unternehmensanleihen noch mitten in der Krise stecken. Die hohen Spreads belasten wiederum auch die Aktienmärkte. Im Blick stehen auch wieder die Zahlen zu den Neuerkrankungen sowie am Nachmittag die Daten zu den wöchentlichen Anträgen aus US-Arbeislosenunterstützung. Diese könnten zum nächsten großen Lackmustest für die Märkte werden. "Sollten mehrere Millionen Anträge gestellt worden sein, könnte dem einen oder anderen Anleger noch einmal richtig mulmig werden", so der Händler.

Rückblick: Nach einer Achterbahnfahrt schlossen die Aktienkurse höher. Der Markt sei weiterhin hin- und hergerissen zwischen den Fiskalpaketen und den negativen Szenarien zum Coronavirus, hieß es. Die Verabschiedung des rund 2 Billionen Dollar schweren Fiskalpakets in den USA habe aber gestützt. Aston Martin legten um 32 Prozent, Societe Generale um 11,4 Prozent, Dior um 8,8 Prozent und Remy Cointreau um 13,2 Prozent zu. Der Verband IATA hatte vor Masseninsolvenzen im Luftverkehrssektor gewarnt. Easyjet stiehen um 12,2 und IAG um 6,8 Prozent - befeuert von der Aussicht auf Staastsgeld. Der Index der Reise- und Touristikwerte legte um 5,7 Prozent zu. Der Index der Öl- und Gasaktien stieg um 6,5 Prozent. Die Öllagerbestände in den USA sind zuletzt deutlich langsamer gestiegen als befürchtet.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - In Deutschland bremste der eingebrochene ifo-Geschäftsklimaindex etwas. Die zweite Reihe konnte sich insgesamt stärker erholen. Adidas zogen um 8 Prozent und Puma um 13,4 Prozent an. Nike hatte am Vorabend positive Geschäftszahlen vorgelegt. Eon gewannen 6,5 Prozent. Händler verwiesen auf die Ankündigung nachhaltig stabiler Dividenden. Gewinner Nummer eins im DAX waren MTU, die sich um weitere 13,8 Prozent von den Crashverlusten erholten. VW gewannen 4,6 Prozent. Der Konzern will rund 80.000 Beschäftigte in Deutschland in Zwangsurlaub schicken. UBS hat die Aktie weiter zum Kauf empfohlen. Lufthansa fielen um 3,2 Prozent. Die Laune verdarb hier die Citi mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von nur 50 Cent. BASF gaben um 2 Prozent nach. JPM hatte das Kursziel zurückgenommen und S&P überprüft die Kreditwürdigkeit des Konzerns. Thyssenkrupp stiegen um 3,9 Prozent. Der Konzern will im Stahlgeschäft rund 3.000 Stellen abbauen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel ging es deutlich abwärts, nachdem eine Intervention des Senators von Vermont, Bernie Sanders, das Zwei-Billionen-Stimuluspaket der US-Politik gefährdete. Bei den Einzelwerten verteuerten sich Scout24 um 10 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf mitgeteilt hatte. United Internet liefen nach Zahlen und erhöhter Dividende leicht aufwärts, während 1&1 Drillisch nach Zahlen und unverändert niedriger Dividende nachgaben. Hamborner REIT sackten um 5,5 Prozent ab. Das Unternehmen befürchtet Mietausfälle und zieht die Prognose zurück. Auch Deutz nimmt von ihrer Prognose Abstand, die Aktie verlor 3,5 Prozent.

USA / WALL STREET

Fest - Nach dem größten Tagesanstieg seit rund 90 Jahren am Vortag ist die Rally an der Wall am Mittwoch weitergelaufen. Allerdings setzten in den letzten 20 Minuten abrupte Gewinnmitnahmen ein, die die Aufschläge halbierten. Anlass waren Probleme bei dem Zwei-Billionen-Corona-Hilfspaket. Senator Bernie Sanders von Vermont drohte Berichten zufolge wegen eines strittigen Punkts bei der Arbeitslosenversicherung mit einer Verschiebung. Zunächst hatte die US-Politik für eine fabelhafte Rally von bis 5 Prozent im Dow gesorgt: Kongress und Regierung hatten sich auf ein Stimuluspaket von schätzungsweise 2 Billionen Dollar geeinigt. Der Dow-Jones-Index profitierte vor allem von der erneut haussierenden Boeing-Aktie, die gut 24 Prozent zulegte. Nike stiegen nach Zahlen um 9,2 Prozent.

