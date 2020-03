New Work hin oder her - Mitarbeiter werden an ihren Vorgesetzten keine offene Kritik üben. Warum Führungskräfte das zwingend bedacht haben sollten. "Es gibt da dieses Unternehmen", erzählt Olaf Kapinski, IT-Führungskräfte-Coach und Betreiber des 'Leben Führen Podcast'. "Man plant dort eine Organisationsveränderung, im Zuge derer zwei Mitarbeiter perspektivisch befördert werden sollen. Die Fakten sind nicht valide, die Information noch nicht spruchreif." Die Führungskraft des Teams, die ein herausragendes Vertrauensverhältnis zu ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...