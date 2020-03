Ein Plus von 1,79 Prozent am Mittwoch, das wirkt nicht unbedingt gewaltig. Aber es waren die Anschlusskäufe, die bestätigten, dass der Riesen-Kurssprung des Dienstags nicht nur eine Eintagsfliege bleibt. Jedenfalls dürfte das bullische Lager so denken.

Den vollständigen Artikel lesen ...