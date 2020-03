Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Große internationale Notenbanken, wie die EZB und die Federal Reserve, fluten die Finanzmärkte derzeit förmlich mit Geld. Wer letztendlich aber wirklich "die Zeche zahlt" erläutert Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.