Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec geht wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie mit Vorsicht in das neue Jahr. Die Ziele für 2020 seien kritisch geprüft und leicht angepasst worden, teilte die im MDAX gelistete Biotechfirma am Donnerstag mit. Der genaue Einfluss auf Umsatz und Ergebnis sei aktuell aber noch schwer vorhersagbar. "Evotec wird die weitere Entwicklung in dieser Ausnahmesituation weiterhin sehr genau beobachten und die Prognose aktualisieren, falls sich die Situation ändert", kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...