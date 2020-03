Seit den Hochs zu Jahresbeginn hat sich die Aktie von SMA Solar in der Spitze mehr als halbiert. Doch seit einigen Tagen geht es wieder bergauf. Dieser Trend setzt sich auch nach den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr fort. Vor allem der Ausblick kommt gut an und treibt die Aktie im frühen Handel an die SDAX-Spitze.Der Solarkonzern hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Zielen für 2020 fest. "Das Coronavirus hat bisher nur geringe negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf", sagte ...

