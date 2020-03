--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------25.03.2020SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AktiengesellschaftTernitzFN 102999 w, ISIN AT0000946652Einberufung der ordentlichen HauptversammlungSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!Aufgrund der zuletzt von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zurVermeidung der weiteren Ausbreitung von COVID-19, wissen wir am heutigen Tagnoch nicht, ob wir die Hauptversammlung am 23. April 2020 abhalten können.Gemäß § 1 Abs 2 COVID-19-GesG wurde das Bundesministerium für Justiz ermächtigt,durch Verordnung nähere Regelungen auch für die Abhaltung von Hauptversammlungenvon Aktiengesellschaften zu treffen. Am heutigen Tag ist uns diese Verordnunggemäß § 1 Abs 2 COVID-19-GesG nicht bekannt.Der Vorstand hofft, am 23. April 2020, wie im Finanzkalender angekündigt, dieordentliche Hauptversammlung durchführen zu können.Bitte beachten Sie, dass Gäste aus heutiger Sicht nicht zugelassen werdenkönnen.Von einem Buffet im Anschluss an die Veranstaltung wird Abstand genommen.In jedem Fall empfehlen wir den Aktionärinnen und Aktionären der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG schon heute anstelle einer persönlichenTeilnahme in der Hauptversammlung der unabhängigen StimmrechtsvertreterinOberhammer Rechtsanwälte GmbH eine weisungsgebundene Stimmrechtsvollmacht zuerteilen. Diesbezüglich verweisen wir auf die detaillierten Informationen inAbschnitt IV dieser Einberufung.Der Vorstand der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG behält sich jedochausdrücklich vor, die Hauptversammlung auch kurzfristig abzusagen, sollte diesaufgrund der Vorgaben der Behörden angebracht sein.Der VorstandWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichenHauptversammlung der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AktiengesellschaftamDonnerstag, dem 23. April 2020, um 10:00 Uhr,in 2630 Ternitz, Theodor-Körner-Platz 2 ("Stadthalle").I. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses gemäß UGB samt Anhang undLagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses gemäßIFRS samt Konzernanhang und Konzernlagebericht samt nichtfinanzieller Erklärung,des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands, jeweils zum 31. Dezember 2019sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 20192. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20194. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 20195. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr20206. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze fürdie Bezüge der Mitglieder des Vorstands7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze fürdie Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats8. Beschlussfassung überi) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG,ii) die Ermächtigung des Vorstands, erworbene eigene Aktien ohne weiterenHauptversammlungsbeschluss gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG einzuziehen unddadurch das Grundkapital der Gesellschaft herabzusetzen,iii) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG mit Zustimmung desAufsichtsrats für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerungals über die Börse oder ein öffentliches Angebot zu beschließen, dies auch unterAusschluss des gesetzlichen Wiederkaufsrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre,iv) all dies (Punkt i) bis iii) unter Widerruf der in der Hauptversammlung derGesellschaft am 24. April 2018 zum 8. Punkt der Tagesordnung beschlossenenErmächtigung des VorstandsII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 2. April 2020 auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] zugänglich:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht einschließlich nichtfinanziellerErklärung,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2019;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 8,* Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft* Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft* Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153Abs 4 AktG zu TOP 8 - Veräußerung eigener Aktien durch die Gesellschaft,- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,- vollständiger Text dieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 13.April 2020 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am20. April 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem derfolgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss.(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 14 Abs 3 genügen lässtPer Telefax +43 (1) 8900 500 - 65Per E-Mail anmeldung.sbo@hauptversammlung.at [anmeldung.sbo@hauptversammlung.at](Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per SWIFT GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599,unbedingt ISIN AT0000946652 im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wendenund die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,* Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Registerund Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführtwird,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000946652,* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 13. April 2020(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.IdentitätsnachweisDie Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlichzum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original derVollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie denZutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mit dabeihaben.SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft behält sich das Rechtvor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen.Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlassverweigert werden.IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auchmehrere Personen bevollmächtigt werden können.Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während derHauptversammlung möglich.Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege undAdressen an:Per Post oder Boten SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per Telefax +43 (1) 8900 500 - 65Per E-Mail anmeldung.sbo@hauptversammlung.at [anmeldung.sbo@hauptversammlung.at](Vollmachten bitte im Format PDF)Die Vollmachten müssen spätestens bis 22. April 2020, 16:00 Uhr, bei einer derzuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlungan der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] abrufbar. Wir bitten im Interesse einerreibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt derVollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestelltenVollmachtsformular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem fürdessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt,dass ihm Vollmacht erteilt wurde.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Wir bitten um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen proDepotbestätigung maximal eine Person (ein Aktionär oder ein Bevollmächtigter)zugelassen werden kann.Unabhängiger StimmrechtsvertreterInsbesondere vor dem Hintergrund der derzeit bestehenden COVID-19-Maßnahmensteht den Aktionären als besonderes Service ein Rechtsanwalt der KanzleiOberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung.: hierfür ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar. Darüber hinausbesteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn RechtsanwaltMag. Ewald Oberhammer, Telefon +43 1 5033000, Telefax +43 1 5033000 33, oder E-Mail-Adresse stimmrechtsvertreter@oberhammer.co.at[stimmrechtsvertreter@oberhammer.co.at]. Auf diese Weise können dem unabhängigenStimmrechtsvertreter auch Fragen übermittelt werden, die dieser in derHauptversammlung im Rahmen des Auskunftsrechts der Aktionäre an die Gesellschaftrichten wird.V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 2. April 2020 (24:00 Uhr, MESZ,Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 2630 Ternitz,Hauptstraße 2, z.H. Frau Manuela Scheiber, zugeht. Jedem so beantragtenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. DieAktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktIII) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 14. April 2020 (24:00Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43(0)2630315501oder an 2630 Ternitz, Hauptstraße 2, z.H. Frau Manuela Scheiber, oder perE-Mail an m.scheiber@sbo.co.at [m.scheiber@sbo.co.at] zugeht, wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen andie Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktIII) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zustellen, gerne aber auch schriftlich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an2630 Ternitz, Hauptstraße 2, z.H. Frau Manuela Scheiber, oder per E-Mailanm.scheiber@sbo.co.at [m.scheiber@sbo.co.at] übermittelt werden.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß §119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.5. Information auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaftwww.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] zugänglich.6. Information zum Datenschutz der AktionäreSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft verarbeitetpersonenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG,dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl derAktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowiegegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) aufGrundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischenDatenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen derHauptversammlung zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieVorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung sowie für die Teilnahme vonAktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetzzwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6(1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung derHauptversammlung und dem Dividenden-Clearing externerDienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken,Zählservice und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, diefür die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, undverarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat dieSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft mit diesenDienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarungabgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesendenAktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, derNotar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in dasgesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmenund dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogeneAktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellenProtokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft oderumgekehrt von der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftgegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Datender Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adressecompliance@sbo.co.at [compliance@sbo.co.at] oder über die folgenden Kontaktdatengeltend machen:SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AktiengesellschaftGroup Compliance Management2630 Ternitz, Hauptstraße 2Tel: +43 2630 315 - 0Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf derInternetseite der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftwww.sbo.at/privacypolicy [http://www.sbo.at/privacypolicy] zu finden.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 16.000.000,-- und ist zerlegt in 16.000.000 auf Inhaberlautende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 1,--. DieGesellschaft hält 44.697 eigene Aktien zum Stichtag 20. März 2020. Hierausstehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigtenAktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 15.955.303.Ternitz, im März 2020. Der Vorstand