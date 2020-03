Der deutsche Leitindex DAX muss am Donnerstag den zwei vorangegangenen Erholungstagen Tribut zollen.Der DAX startete den XETRA-Handel 2,56 Prozent tiefer bei 9.621,24 Einheiten.Nach dem deutlichen Zuwachs der letzten zwei Tage gibt der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag etwas nach.Am Dienstag war der deutsche Leitindex prozentual zweistellig nach oben geschossen, am Vortag folgten weiter Gewinne von annähernd zwei Prozent. Um fast 23 Prozent hatte sich der DAX in der Spitze ...

