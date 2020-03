Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2019DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 201926.03.2020 / 08:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aareal Bank Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2019Wiesbaden, 26. März 2020 - Die Aareal Bank Gruppe hat heute ihren Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Er beinhaltet neben Informationen zum Geschäftsverlauf und den Aktivitäten in den Geschäftssegmenten den testierten IFRS-Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Aareal Bank für das Jahr 2019.Das Betriebsergebnis belief sich - wie bereits am 26. Februar 2020 bei der Vorlage der vorläufigen, untestierten Zahlen kommuniziert - im Geschäftsjahr 2019 auf 248 Mio. EUR; im Jahr zuvor hatte das Betriebsergebnis, bereinigt um den positiven Einmaleffekt in Höhe von 55 Mio. EUR aus dem Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB), bei 261 Mio. EUR gelegen. Auch die anderen bereits veröffentlichten Kennziffern des Konzerns wurden bestätigt. So lag das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis im Gesamtjahr 2019 bei 145 Mio. EUR (Vorjahr bereinigt: 153 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie bei 2,42 EUR, nach bereinigt 2,55 EUR im Jahr zuvor.Bereits am 26. Februar 2020 hatte die Aareal Bank kommuniziert, der Hauptversammlung der Aareal Bank AG die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dies wurde auch so in dem heute veröffentlichten Jahresabschluss reflektiert. Die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen beobachtet die Aareal Bank in diesem Zusammenhang aufmerksam und wird sie verantwortungsvoll bewerten. Die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende obliegt letztlich der Hauptversammlung.An den Kapitalmärkten, aber auch im gesamtwirtschaftlichen Umfeld sind derzeit erhebliche Volatilitäten bzw. Auswirkungen als Folgeeffekte im Zusammenhang mit der Ausbreitung und Bekämpfung des Corona-Virus zu beobachten. Inwieweit und in welchem Umfang diese einen Einfluss auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der Aareal Bank Gruppe haben können, ist aktuell nicht seriös abschätzbar und daher auch in den bisher veröffentlichten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr nicht enthalten.Der Geschäftsbericht 2019 kann unter https://aareal-bank.com/finanzberichte abgerufen werden. Unter https://gb.aareal-bank.com/2019/ findet sich zudem eine Online-Fassung mit weiterführenden Informationen zu den Geschäftsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe.Im Geschäftsbericht stellt die Aareal Bank Gruppe auch ihren Ansatz einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung dar. Zusätzlich hat die Bank heute den vom Aufsichtsrat geprüften nichtfinanziellen Bericht 2019 veröffentlicht. Diesen sowie ergänzende Informationen und Kennzahlen, die den Beitrag der Aareal Bank Gruppe zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigen, können unter https://www.aareal-bank.com/verantwortung/fortschritte-berichten abgerufen werden.Ansprechpartner:Sven Korndörffer Telefon: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.comChristian Feldbrügge Telefon: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.comAareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1007597Ende der Mitteilung DGAP News-Service1007597 26.03.2020