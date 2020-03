Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Volatilität am deutschen Aktienmarkt bleibt hoch. Immerhin mischt sich mittlerweile verstärkt Optimismus in die Kursentwicklung. Gestern war der DAX zeitweise im Minus, drehte dann aber ins Plus. Heute muss er mit unterschiedlichen Vorgaben klar kommen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Alibaba, Infineon, die Deutsche Post, die Deutsche Lufthansa, Zalando, United Internet, CTS und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.