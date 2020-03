Trotz der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus zeigte sich der weltweite IPO-Markt in den ersten drei Monaten des Jahres in ordentlicher Verfassung, wie aus dem weltweiten IPO-Barometers von EY hervorgeht. Insgesamt wagten im traditionell wenig aktiven ersten Quartal weltweit 235 Unternehmen den Sprung aufs Parkett - elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen kletterte sogar um 89 Prozent auf 28,5 Milliarden US-Dollar. Trotz der Corona-Krise stieg die weltweit registrierte Zahl der IPOs im Verlauf des ersten Quartals sogar kontinuierlich: von 75 im Januar über 77 im Februar auf 83 im März.Der Grund für das starke Plus ist der IPO-Markt in Asien: 68 Prozent aller weltweiten Börsengänge im ersten Quartal fanden in Asien - ...

