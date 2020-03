Gold konnte sich gestern am Widerstand nicht behaupten, GBPUSD ist weiterhin auf Richtungssuche und EURJPY noch im Erholungsmodus. Die Frage ist: Ob und wann übernehmen die Bären wieder das Ruder? Gold schwächelt am Widerstand Tickmill-Analyse: Gold auf Richtungssuche GOLD konnte seinen Wert seit dem Tief des letzten Abverkaufs bei gut 1.454 USD wieder bis an den Widerstand um 1.642 USD steigern. Dort kam es kurzfristig zur Gewinnmitnahmen, die für einen Preisrückgang sorgten. Wenn die Händler die ...

