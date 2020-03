Die beiden 2017er Anleihen der Metalcorp Group (A19MDV und A19JEV) sind wie viele anderen Unternehmensanleihen in der aktuellen Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kurse notieren derzeit lediglich um die 60%. Und das trotz des risikoaverses Geschäftsmodells des Unternehmens?

Die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die Metalcorp in der aktuellen Situation noch einmal geprüft und sehen das Unternehmen aufgrund ihrer risikoaversen Volumen- und Dienstleistungsstrategie auch in Covid-19-Zeiten sehr gut aufgestellt. Vor allem, weil die deutschen Standorte der Metalcorp für ihre Kunden die Lücken in der internationalen Lieferkette ersetzen können.

Risikoaverses Geschäftsmodell: Metalcorp konzentriert sich auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist. Metalcorp fungiert dabei vornehmlich als Dientsleister zwischen Lieferanten und Kunden.

"Lückenfüller" für Binnen-Nachfrage

Die Wertschöpfungstiefe der Gruppe werde in Zukunft durch den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten und Rohstoffressourcen sukzessive weiter erhöht, so die Experten. Die Ergebnisentwicklung ...

