Anleger profitieren zum sechsten Mal in Folge von der Ertragskraft des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und einer damit verbundenen attraktiven Ausschüttungsrendite. Wie in den Vorjahren erhalten die Anleger des Fonds ihre Ausschüttung in Höhe von 2,15 EUR je 50 EUR-Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2019. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte für die Anleger eine Ausschüttungsrendite ...

