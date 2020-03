Die im MDAX gelistete United Internet AG (ISIN: DE0005089031) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Vorjahr: 0,05 Euro). Der konkrete Termin der ursprünglich für den 20. Mai 2020 geplanten Hauptversammlung ist vor dem Hintergrund der Corona-Krise derzeit noch offen. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

