Nike + 12 %, Adidas und Puma in der gleichen Größenordnung bei größerer Volatilität während des Tages, sind ein interessanter Beleg dafür, wie die langsame Normalisierung in China wirkt. Sowohl auf der Hersteller- als auch auf der Verkaufsseite. Nike hebt sogar die Ziele schon an. Alle drei sind ein Kauf, ca. 5 - 7 % unter Schlusskurs gestern.



Ihre Bernecker-Redaktion

