FRANKFURT (Dow Jones)--Der bisherige Volkswagen-Manager Werner Eichhorn übernimmt die Leitung des operativem China-Geschäfts von Audi. Wie der Premiumautohersteller mitteilte, folgt Eichhorn auf Gaby-Luise Wüst, die in den vergangenen zwei Jahren die Aktivitäten von Audi in China steuerte. Eichhorn verantwortete zuletzt Marketing, Vertrieb und Aftersales bei Volkswagen of America. Wüst bereite sich auf eine neue Führungsaufgabe bei der Marke Volkswagen vor.

"Werner Eichhorn ist ein versierter Vertriebsexperte mit umfangreicher Erfahrung in China", wird Audi-Finanzvorstand Arno Antlitz in der Mitteilung zitiert. Eichhorn (57) arbeitet seit 1982 im Volkswagen Konzern.

March 26, 2020

