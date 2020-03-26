Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 26.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
Kaufen Sie jetzt Gold im Boden – und das noch mit Discount!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DJX9 ISIN: AU000000A3D7 Ticker-Symbol: 0FR 
Frankfurt
26.03.20
09:27 Uhr
0,039 Euro
+0,001
+2,67 %
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AURORA LABS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AURORA LABS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AURORA LABS
AURORA LABS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURORA LABS LIMITED0,039+2,67 %