FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank strebt weiter für 2019 eine Dividendenzahlung an. Zudem betonte der im MDAX notierte Immobilienfinanzierer am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts, in den Zielen für das laufende Jahr seien die Auswirkungen der Ausbreitung und Bekämpfung des Corona-Virus nicht enthalten. Die Wiesbadener hatten Ende Februar zur Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse mitgeteilt, eine Dividende je Aktie von 2,00 Euro statt vorher 2,10 Euro ausschütten zu wollen.

Dies sei auch so in dem heute veröffentlichten Jahresabschluss reflektiert, teilte die Aareal Bank mit und verwies aber darauf, dass die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende letztlich der Hauptversammlung obliege. Zum Ausblick erklärte die Aareal Bank, an den Kapitalmärkten, aber auch im gesamtwirtschaftlichen Umfeld seien derzeit erhebliche Volatilitäten beziehungsweise Auswirkungen als Folgeeffekte der Coronavirus-Krise zu sehen. Inwieweit und in welchem Umfang diese sich auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der Aareal Bank auswirken könnten, sei derzeit "nicht seriös abschätzbar" und daher auch in den bisher veröffentlichten Prognosen nicht berücksichtigt.

Vor gut vier Wochen stellte die Aareal Bank ein stabiles Betriebs- und Nettoergebnis für 2020 in Aussicht und ging von einem leichten Rückgang der Risikovorsorge zum Vorjahreswert von 90 Millionen Euro aus. Aufwendungen für den beschleunigten Risikoabbau und ein Basiseffekt hatten der Aareal Bank 2019 einen Gewinnrückgang beschert. 2019 sank der operative Gewinn auf 248 Millionen Euro von 316 Millionen im Vorjahr. Das Nettoergebnis sank um 30 Prozent auf 145 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,42 Euro.

March 26, 2020

