Die Märkte sind und bleiben spannend. Wer bei dieser Überschrift nur an Risiken und nicht auch an Chancen denkt, wurde in der jüngeren Zeit eines Besseren belehrt. Am 25.03.2020 stand Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV wieder Rede und Antwort auf diverse Fragen und zu verschiedenen Themen. Auszugsweise Einblicke in das Interview gibt es in diesem Video. Was war auf dem Radar?



++ DAX - Tiefs für lange Zeit durchschritten?

++ Hochtief - Chance/Risiko-Profil nach der Kursskalpierung?

++ Nordex - Chance für das Depot?

++ ProSiebenSat.1 Media - Chancen durch Kontaktbeschränkungen?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.benecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video.







oder über Copy/Paste:https://youtu.be/eaXPOu5rLSk

