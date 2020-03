Erweitertes Führungsteam für mehr Wachstum: Erfahrene Top Manager wechseln zur SOCIAL CHAIN AGDGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Sonstiges Erweitertes Führungsteam für mehr Wachstum: Erfahrene Top Manager wechseln zur SOCIAL CHAIN AG26.03.2020 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Kai Czeschlik, Kai Mitterlechner und Alexander Teschner neu an Bord - Georg Kofler: "Mit dem verstärkten Management Team kann die Social Chain AG schneller wachsen und ihre Strukturen weiter professionalisieren."Berlin, 26. März 2020. THE SOCIAL CHAIN AG (WKN: A1YC99) erweitert das Top Management und reagiert damit auf das dynamische Wachstum des integrierten Social-Media-Unternehmens. Neu an Bord sind Kai Czeschlik als Chief Operating Officer (COO), Alexander Teschner als Chief Financial Officer (CFO) und Kai Mitterlechner als Chief Commercial Officer (CCO).Kai Czeschlik, 47, ist als Experte für Digitalisierung, Multi Channel Management, Customer Experience Management, Customer Operations und Data Analytics bestens qualifiziert für seine Funktion als COO. Zuletzt war Czeschlik Director Digital Excellence bei der Allianz SE und European Director Customer Experience bei Amazon. Bei Amazon verantwortete Czeschlik alle Kundenprozesse und führte über 15.000 Mitarbeiter.Kai Mitterlechner, 47, verfügt als neuer CCO über umfassende Vertriebs- und Marketingerfahrung. Er war unter anderem Senior Vice President Sales bei Sky Deutschland und Geschäftsführer von Sky Österreich. Außerdem engagiert er sich als Investor.Alexander Teschner, 49, ist ein versierter Finanzchef mit Erfahrungen in den Consumer-Branchen Medien und Lifestyle. Zuletzt war er CFO der global tätigen Medienproduktion simpleshow. Vor dieser Station war Teschner unter anderem CFO und Vorstand der Premiere AG (heute Sky).Dr. Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär der SOCIAL CHAIN: "Die dynamische Entwicklung der SOCIAL CHAIN AG erfordert zusätzliche Managementkapazität. Mit Kai Czeschlik, Alexander Teschner und Kai Mitterlechner haben wir drei außerordentlich erfahrene Führungskräfte gewonnen. Sie werden dazu beitragen, das organische Wachstum und die Akquisitionsoffensive der SOCIAL CHAIN AG optimal zu orchestrieren. Mit dem verstärkten Management Team kann die SOCIAL CHAIN AG schneller wachsen und ihre Strukturen weiter professionalisieren. Die Mischung aus erfahrenem Management und vielen jungen kreativen Köpfen verbindet verlässliche und nachhaltige Unternehmensstrukturen mit der agilen Start-up-Mentalität, die uns antreibt."Kontakt: Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager | E: press@socialchain.com | T: +49 30 208 48 40 28Über The Social Chain AGDas erste integrierte Social-Media-Unternehmen THE SOCIAL CHAIN AG vereint Social Media und Social Commerce. SOCIAL CHAIN ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social-Media-Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland