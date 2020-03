Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Airbus wird in den nächsten drei Wochen ihre Flügel-Fertigung in Deutschland und Großbritannien deutlich zurückfahren. An den Standorten Filton und Broughton werden nach Angaben des Flugzeugherstellers die Osterferien verlängert, in Bremen die Arbeitswoche verkürzt. Mit der Entscheidung reagiert Airbus auf die interne Nachfrage.

In Frankreich und Spanien hatte Airbus die wegen der Coronavirus-Pandemie für vier Tage gestoppte Fertigung zu Wochenbeginn wieder angefahren. In Großbritannien, Deutschland und den USA hat es bislang keine Einschränkungen gegeben.

March 26, 2020 05:34 ET (09:34 GMT)

