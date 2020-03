Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Sitzung der Ungarischen Zentralbank (MNB) haben die Währungshüter beschlossen, den Leitzins unverändert bei 0,90% zu belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das bestehende Anleihekaufprogramm und die Kreditförderprogramme seien ausgeweitet worden. Zusätzliche Liquidität von ca. 250 Mrd. HUF (Ungarischer Forint) werde durch Aussetzung der Haltungspflicht einer Mindestreserve für Banken in diesem Jahr freigesetzt. Außerdem könnten sich Banken in den Laufzeiten von drei Monaten bis fünf Jahren mit festen Zinssätzen finanzieren. Die BIP und Inflationsprognosen seien gesenkt worden. Ein Ende der HUF-Schwäche sei nicht zu erwarten. Der Wechselkurs schwanke um EUR/HUF 355,00. Die Unterstützung betrage 350,00. Der Widerstand liege bei 359,50. (26.03.2020/alc/a/a) ...

