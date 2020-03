Die iPhone-Verkäufe im Feb zeigen die Dramatik von Apple in China. Dennoch hält sich die Aktie im Vergleich zu anderen Tech-Werten besser. Wie passt das zu Realität, überverkauften Märkten und den Aussichten von Apple 2020? Die Februar-Zahlen von iPhones aus China zeigen deutlich nach unten. Dennoch die Apple-Aktie verliert nicht so stark wie andere Tech-Werte. Obwohl sie nicht ganz günstig betrachtet wird. Sind hier schon Einstiegschancen? Fragen von Antje Erhard an Anouch Wilhelms, Commerzbank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv