Verrückte Tage und Wochen liegen hinter den Anlegern von ThyssenKrupp. Im Rahmen der Corona-Krise hat die Aktie in der Spitze rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Doch zu Wochenbeginn sprang die Aktie trotz Prognosestreichung regelrecht nach oben und verteuerte sich um mehr als 50 Prozent. Am Mittwoch konnte das Plus von über 20 Prozent aber nicht verteidigt werden, so dass sich die Aktie nun bei rund 5,00 Euro eingependelt hat. Derweil werden die Folgen der Pandemie auch im operativen Geschäft ...

