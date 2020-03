FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Lanxess haben sich am Donnerstag nach zunächst zögerlichem Start doch noch unter die Gewinner im MDax gemischt. Während der Index der mittelgroßen Werte um 0,8 Prozent fiel, rückten sie um 1 Prozent auf gut 36 Euro vor. Als Antreiber galt ein optimistischer Analystenkommentar. Die französische Großbank Societe Generale hat die Papiere nach den jüngsten Kursverlusten zum Kauf empfohlen.



Die Corona-Krise bringe den Spezialchemiekonzern nicht vom erfolgreichen Weg ab, schrieb Societe Generale-Analyst Thomas Swoboda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lanxess werde nach der Krise stärker sein, auch wenn sie die Profitabilität im laufenden Jahr belaste. Letzteres hält der Experte für eingepreist. Wurden die Papiere im Februar noch deutlich über 50 Euro gehandelt, waren sie vor wenigen Tagen im Krisentief nur noch die Hälfte wert./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

SOCIETE GENERALE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de