Die täglichen schlechten Nachrichten erzeugen in der Wirtschaft einen "Teufelskreis nach unten", warnt IHS-Chef Martin Kocher. "Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht zu stark durch diese selbsterfüllenden Prophezeiungen beeinflussen zu lassen", sagte Kocher am Donnerstag. "Es kann auch wieder rasch nach oben gehen, die Frage ist der Zeitpunkt, wann das der Fall ist."Für die Entscheidungsträger in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...