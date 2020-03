Unterföhring (ots) - Mehr Unterhaltung in ungewöhnlichen Zeiten: ProSieben bringt den Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Ripke mit Bewegtbild erstmals ins Fernsehen. Am Dienstag, 31. März, um 23:35 Uhr, direkt im Anschluss an "The Masked Singer - red. Spezial" melden sich Joko Winterscheidt und Paul Ripke mit "Alle Wege führen nach Ruhm" ("AWFNR"), dem Karrierepodcast für Berufsjugendliche, auf ProSieben zu Wort.Bereits seit September 2017 geben die beiden Freunde Joko Winterscheidt und Paul Ripke in ihrem wöchentlichen Podcast zahlreiche Insider-Geschichten zum Besten, die sie besser für sich behalten sollten. "AWFNR" entstand aus vertraulichen Telefongesprächen zwischen Entertainer Joko und Fotograf Paul und hat sich binnen kurzer Zeit zu einem der reichweitenstärksten deutschen Podcasts entwickelt. ProSieben bringt die Insider-Stories jetzt auch ins TV.Die Erfolgs-Podcasts von Joko & Klaas erstmals im Fernsehen: Neben "Alle Wege führen nach Ruhm" geht auch Klaas Heufer-Umlauf mit seinem Podcast "Baywatch Berlin" (Donnerstag, 23:30 Uhr) bei ProSieben auf Sendung.Vermarktung und Vertrieb von "AWFNR" erfolgt über die Starwatch Podcast Factory, dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1."Alle Wege führen nach Ruhm" - am Dienstag, 31. März, um 23:35 Uhr auf ProSieben und auf Joyn sowie überall, wo es Podcasts gibtHashtag zum Podcast: AWFNRBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4557211