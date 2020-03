Vor der Veröffentlichung der jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt sind Europas Anleger in Deckung gegangen. Börsianer befürchten, dass trotz des vom Senat verabschiedeten zwei-Billionen-Hilfspakets viele Millionen Menschen in den USA ihren Job verlieren. Der Dax gab am Donnerstag 2,1 Prozent nach auf 9664 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 2,4 Prozent...

