Daimler-Discount-Calls mit 75%-Chance oberhalb von 32 Euro

Mit der bis zu 48-prozentigen Kurserholung von 21,50 Euro (23.3.20) auf bis zu 31,90 Euro (25.3.20) fiel die Korrektur bei der in den vorigen Monaten besonders stark unter Druck geratenen Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) durchwegs bemerkenswert aus. Allerdings konnte die Aktie das Niveau nicht ganz beibehalten und hielt sich im Vormittagshandel des 26.3.20 im Bereich von 29 Euro auf. Wie bei vielen tief gefallenen Aktien stellen sich Anleger nun die berechtigte Frage, ob die Daimler-Aktie nun das Schlimmste überstanden hat, oder ob noch ein weiterer Kursrutsch droht.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Kurskapriolen bei der Daimler-Aktie zwar auch in Zukunft anhalten werden, der Aktienkurs in sechs Monaten aber deutlich oberhalb der Tiefstände vom 23.3.20 liegen wird, könnte ein Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit Discount-Calls auf die finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Daimler-Aktie interessante Renditechancen vor.

Discount-Call mit Cap bei 27 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Cap bei 27 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.20, ISIN: DE000HZ8LN25, wurde beim Aktienkurs von 28,85 Euro mit 2,06 - 2,24 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.9.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (2,24 Cap - 2,06 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 3,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in sechs Monaten bei einem bis zu 6,41-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 45,63 Prozent. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 26,24 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 2,24 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 24 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 32 Euro

Wer den zukünftigen Kursverlauf der Daimler-Aktie in den nächsten sechs Monaten etwas positiver einschätzt, könnte den BNP-Discount-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 29 Euro, Cap bei 32 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.6.20, ISIN: DE000PX9JL28 für eine Veranlagung in Erwägung ziehen, der beim Aktienkurs von 28,85 Euro mit 1,59 - 1,71 Euro taxiert wurde.

Dieser Schein ermöglicht in sechs Monaten eine Rendite von 75 Prozent, wenn die Daimler-Aktie am 18.9.20 auf oder oberhalb des Caps von 32 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de